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Şüpheli kamyonda 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi

KOM ekiplerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu kamyonda 5 milyon 930 bin adet bandrolsüz makaron yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli kamyonda 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları operasyonla gümrük kaçağı 5 milyon 930 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana - Gaziantep Otobanı'nın Nurdağı mevkiinde seyir eden bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda arama yapan KOM ekipleri kamyonun kasasına dizilmiş halde 5 milyon 930 bin makaron'u yakaladı. Gözaltına alınan kamyon şoförü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

KOM ekiplerinin kamyona yaptığı operasyon Gaziantep'te şimdiye kadar en çok makaron'un ele geçirildiği operasyon olarak kayda geçti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Şüpheli kamyonda 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi

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