Şüpheli paketler Avustralya’da konsoloslukları boşalttı

Avustralya'nın Melbourne ve Canberra kentlerindeki çok sayıda konsolosluk ve büyükelçilik binası şüpheli paket alarmı nedeniyle boşaltıldı.

Avustralya'nın Melbourne ve Canberra kentindeki en az 10 konsolosluk ve büyükelçilik binasına şüpheli paket gönderildi. Bunun üzerine alarma geçen Avustralya güvenlik güçleri binaları boşaltmaya başladı. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada paketler üzerinde araştırmaların devam ettiği ve paketlerde herhangi bir patlayıcı madde olmadığının tahmin edildiği belirtildi. Avusturalya Federal Polisi yaptığı açıklamada, "Polis ve acil servisi konsolsoluk ve büyükelçiliklere gönderilen şüpheli paketler için harekete geçmiştir. Paketler acil servis tarafından incelemeye alınmıştır. Konu hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Şüpheli paket alarmı verilen konsolosluklar arasında ise İngiltere, Mısır, İspanya, Japonya ve Hindistan'ın olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA