Şüpheli pakette uyuşturucu çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şüpheli araçtan atılan paketler üzerinde 3 kilo 940 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Keçili köyü yakınlarında şüpheli araçtan atılan paketler üzerinde yapılan incelemede, 3 kilo 940 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA