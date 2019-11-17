Şüpheli şahıstan 300 paket kaçak sigara çıktı
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri şüphe üzerine durdurduğu şahısın yanında 300 paket sigara yakaladı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri şüphe üzerine durdurduğu şahısın yanında 300 paket sigara yakaladı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Hoşgör mahallesinde şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın yanında 300 paket Kaçak Sigara ele geçirdi.
Şahıs gerekli işlemler için adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: İHA
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