Şile açıklarında demir atan yük gemisinde mahsur kalan personellerle ilgili flaş gelişmeSon dakika| Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan kalp krizi geçirdiAntalya Serik Nüfusu 2020 - 2021 | Serik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Bebeğinin komşusundan olduğunu öğrenince canlı yayında mutlu olan Esra Karakuş eşiyle barıştıAntalya Muratpaşa Nüfusu 2020 - 2021 | Muratpaşa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fitre açıklaması: O haberlere yalanlamaPoşetin içinden bebek cesedi çıktı!Antalya Manavgat Nüfusu 2020 - 2021 | Manavgat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astıCumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Sivas'ta denetim esnasında durdurulan şüpheli şahsın üzerinden çok sayıda tarih, eser çıktı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Sivas’ın Zara ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. 

Çalışma esnasında ekiplerin durduğu bir şahsın üzeri arandı. Aramalar neticesinde 1 adet haç, 3 adet yüzük, 25 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sivas Müze Müdürlüğü tarafından eserler gerekli incelemenin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT