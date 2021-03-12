Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
Sivas'ta denetim esnasında durdurulan şüpheli şahsın üzerinden çok sayıda tarih, eser çıktı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sivas’ın Zara ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Çalışma esnasında ekiplerin durduğu bir şahsın üzeri arandı. Aramalar neticesinde 1 adet haç, 3 adet yüzük, 25 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Sivas Müze Müdürlüğü tarafından eserler gerekli incelemenin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı.
Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
(İHA)