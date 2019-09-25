İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın valizinden 10 kilogram Hint keneviri çıktı.

Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın valizinden 10 kilogram Hint keneviri çıktı.

Kulp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Diyarbakır Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurdukları F.E. isimli şahsın valizinde arama yaptı. Yapılan aramada valizde 10 kilogram dişi Hint keneviri ve bunları tartmakta kullanılan tartı aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT