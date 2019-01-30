Şüpheyle durdurulan takside kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan taksiden 6 kaçak göçmen çıktı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 1 Afganistan, 5 Pakistan olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatılırken aracın bagaj kısmında yapılan aramda ise çanta içerisinde şişme bot ele geçirildi. Araç sürücüsü Ö.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA