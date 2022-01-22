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SupSport Projesi için bilgilendirme semineri düzenlendi

Pendik Belediyesi "SupSport-Çocukların Psikomotor Becerilerinin Gelişimi İçin Sporun Teşvik Edilmesi" Projesi seminerleri düzenlendi.

SupSport Projesi için bilgilendirme semineri düzenlendi

AB Erasmus Spor Projeleri kapsamında Pendik Belediyesi tarafından yürütülen "SupSport-Çocukların Psikomotor Becerilerinin Gelişimi İçin Sporun Teşvik Edilmesi" Projesi’nde seminerler düzenlendi.

Spor eğitmenleri, antrenörler ve velilere yönelik olarak Atatürk Kültür Merkezi ve Şehit Burhan Öner Spor Kompleksinde gerçekleşen 2 ayrı seminer, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Bozdoğan'ın sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Antrenörlere özel düzenlenen etkinlikte "Sporcu Çocukların Gelişimi Yolunda Antrenörlerin Etkisi" konuna yoğunluk verildi. Seminer programına yaklaşık 150 Spor Eğitmeni/Antrenör katıldı.

AİLE DESTEĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Proje kapsamında veliler için düzenlenen diğer seminerde ise "Çocukların Spora Katılımında Ailenin Rolü" konu başlığı konuşuldu. Seminere ise yaklaşık 60 kişiden oluşan "SupSport-Çocukların Psikomotor Becerilerinin Gelişimi için Sporun Teşvik Edilmesi" Projesi’nde eğitim alan AÇEM öğrencilerinin velileri katılım sağladı.

SupSport Projesi için bilgilendirme semineri düzenlendiSupSport Projesi için bilgilendirme semineri düzenlendiSupSport Projesi için bilgilendirme semineri düzenlendi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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