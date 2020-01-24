Sur mahallesi kilit parke ile döşendi

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesinde kaldırım yenileme ve kilit parke döşeme çalışmaları başlattı.

Cizre genelinde, kaldırım yenileme, kilit parke döşeme ve yama çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız verdi. Kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların daha rahat yürüyebilmeleri için kaldırım döşeme çalışmaları da tüm hızıyla devam ettiren ekipler, Sur Mahallesinde kaldırım yenileme, kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarını, olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçede eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Başkan Sinanoğlu, "Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır. Şu anda mahallelerimizin birçok yerinde, ekiplerimiz bir yandan altyapı bir yandan da kaldırım ve kilit parke döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tüm bu çalışmalar daha yaşanılabilir ve modern bir Cizre için" dedi.

Kaynak: İHA