Sur Yapı kimin? Sur Yapı sahibi Ziya Altan Elmas kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konulardan birisi oldu. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

SUR YAPI KİMİN? SUR YAPI SAHİBİ ZİYA ALTAN ELMAS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

52 yaşında olan Altan Elmas, 1969 Erzincan Refahiye doğumludur. 1986 yılında Işık Lisesi'nden mezun olarak üniversite eğitimini İTÜ'de almıştı. 1992 İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunudur.

Ailesinde hemen hemen herkesin müteahhitlik işi ile ilgilenmesi nedeni ile mimarlık fakültesine gitmeye karar verdi. 1992 yılında mezun olmasının ardından Sur Yapı'yı kurarak inşaat sektörünün en güçlü markalarından birinin temellerini atmıştır.

Türkiye'de önemli çok sayıda projeye imza atan Sur Yapı kısa sürede sektörün değerli markalarından biri haline gelirken halen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Altan Elmas'ın bu başarıdaki payı büyüktür.

2017 yılında KONUTDER Başkanı seçilmiş olup halen hem KONUTDER Başkanı hem de Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

1992 senesinde Altan Elmas tarafından kurulan Sur Yapı bugün 34 bağlı şirketi olan, inşaat, gayrimenkul, AVM ve enerji sektörlerinde hizmet veren bir grup şirketi olarak inşaat sektöründe faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmektedir.

EVLİ Mİ? KAÇ YAŞINDA?

Altan Elmas, evli ve 3 çocuk babasıdır.