Sur Yapı Marka AVM'de çılgın parkur başlıyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM, Çılgın Parkur etkinliğiyle çocukları okul öncesi eğlenceli bir haftaya hazırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde 13.00 - 20.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik ücretsiz gerçekleştirilecek.

6 -14 yaş arası çocuklar için açık olacak parkura katılım rezervasyonla sınırlı olacak.

Denge tahtasından lastik koşu engeline, tırmanma duvarından çember atma engeline kadar çok sayıda farklı etaptan oluşan parkurlarda eğlenen çocuklar, yeni eğitim öğretim dönemine enerji dolu başlayacak.

31 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül tarihine kadar devam edecek Çılgın Parkur'da, çocukların denge ve hareket sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak denge tahtası, rakiplere ve zamana karşı mücadeleyi öğretecek lastik koşu engeli, tırmanma duvarı, çember atma engeli gibi birçok farklı etaptan oluşan parkurlar yer alacak.

6 -14 yaş arası çocukların katılımına uygun olan etkinlik saat 13.00 - 20.00 arasında Sur Yapı Marka AVM'nin eksi 1'inci katında gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu ‘Çılgın Parkur’da rezervasyon etkinlik alanında yapılacak.

Kaynak: AA