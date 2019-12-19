Sur Yapı Marka AVM'de Mini Cooper Countryman kazanma fırsatı
İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de ziyaretçiler, son model Mini Cooper Countryman Classic kazanma fırsatı yakalıyor. Şirket açıklamasına göre, Sur Yapı Marka AVM'de araç çekiliş kampanyası başlıyor. Ziyaretçiler, AVM içerisindeki mağazalardan toplamda 150 TL ve katlarında yapacakları...
İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de ziyaretçiler, son model Mini Cooper Countryman Classic kazanma fırsatı yakalıyor.
Şirket açıklamasına göre, Sur Yapı Marka AVM'de araç çekiliş kampanyası başlıyor. Ziyaretçiler, AVM içerisindeki mağazalardan toplamda 150 TL ve katlarında yapacakları alışveriş sonrası kampanya standında faturalarını ibraz ederek çekilişe katılmaya hak kazanacak.
20 Aralık ila 3 Mayıs arasında devam edecek kampanyanın talihlisi, 10 Mayıs'ta yapılacak çekilişle belli olacak.
Kampanya boyunca toplamda 150 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçilere bir katılım hakkı tanınacak.
Kaynak: AA
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