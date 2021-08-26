Sura İskenderli yeni şarkısıyla gündeme geldi! İşte 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' sözleri...
Azerbaycan asıllı Türk şarkıcı olan Sura İskenderli Yok - Ee daha daha nasılsınız? şarkısını çıkarmasının ardından dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başardı. Şarkının sözleri merak konusu oldu. İşte Yok - Ee daha daha nasılsınız? sözleri...
İlk olarak 2019 yılında çıkardığı Niye şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Sura İskenderli Bir Daha Yak ve Yaram Derinden şarkıları ile kariyerinde zirveyi yakaladı. Şarkıları dillerden düşmeyen şarkıcının yeni parçası 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' yayınlanır yayınlanmaz oldukça beğenildi.
Sözü ve müziği Sura İskenderli'ye ait olan parça YouTube'da 100 binlerce kez izlenirken sanatçıya binlerce yorum geldi. İşte 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' sözleri...
YOK - EE DAHA DAHA NASILSINIZ? SÖZLERİ
Ee? Daha daha nasılsınız?
Ben geldim diye mi kasıldınız?
Bu güne özel mi toplantınız?
Cenazem mi var ? Işıl ışılsınız?!
Sen de gel! Sen de, sen de gel, sen de
Sen de gel! Ziyafetim var bu gece
Bodrum katta oturuyorum
Birikimim faturalar atamıyorum
Bankadan arıyorlar açamıyorum
Ev sahibi de kapıda kaçamıyorum
Konut soğuk gece yatamıyorum
Bir umut da bu sene atanıyorum
Dedemden kalmayı satamıyorum
Boğuluyorum bir türlü batamıyorum
Ben her şeyden yoksunum
Zenginim ama niye yoksulum
Sobelenmiş sağ solum
Bu gidişle yok sonum
Aleme akıyorum sıkılıyorum
Aynaya bakıyorum yıkılıyorum
Bir kaç güne evden atılıyorum
Haklısınız size katılıyorum
Unuttum adını anmıyorum
Her önüme gelene kanmıyorum
Ateşler içindeyim yanmıyorum
Delirdiğimi de hiç sanmıyorum
Ne hayalin ola bilir bensiz?
Mezara bile giremem sensiz!
Öldümmü gömüyon kefensiz?
Ruhum dünyada bedensiz!
Öte yandan 2019 yılında sanatçının Bir Daha Yak adlı teklisi, Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın Şarkısı kategorisinde aday gösterilmiştir. Şubat 2020'de, 4. Müziğin Yıldızları'ndaki En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı kategorisinde Sura İskenderli verilen ödülün sahibi oldu
ŞARKILARI
"Niye" (2019)
"Yaram Derinden" (2019)
"Dön" (2019)
"Yalanlar" (2019)
"Möhtaç" (2019)
"Korkularım" (2019)
"Bir Daha Yak" (2019)
"Hayalet" (2020)
"Dinle"(2020)
"Taştan Yürek" (2020)
"Kandırma" (2021)
"Yok"(2021)