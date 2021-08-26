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  3. Sura İskenderli 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' şarkısıyla gündeme oturmuştu. İşte o güzel şarkının sözleri...

Sura İskenderli 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' şarkısıyla gündeme oturmuştu. İşte o güzel şarkının sözleri...

Azerbaycan asıllı Türk şarkıcı olan Sura İskenderli Yok - Ee daha daha nasılsınız? şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Hayranları şarkının sözlerini merak ediyor. İşte Yok - Ee daha daha nasılsınız? şarkı sözleri...

İlk olarak 2019 yılında çıkardığı Niye şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Sura İskenderli  Bir Daha Yak ve Yaram Derinden şarkıları ile kariyerinde zirveyi yakaladı. Şarkıları dillerden düşmeyen şarkıcının yeni parçası  'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' yayınlanır yayınlanmaz oldukça beğenildi. 

Sözü ve müziği Sura İskenderli'ye ait olan parça YouTube'da 100 binlerce kez izlenirken sanatçıya binlerce yorum geldi. İşte 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' sözleri...

Sura İskenderli yeni şarkısıyla gündeme geldi! İşte Yok - Ee daha daha nasılsınız? sözleri...

YOK - EE DAHA DAHA NASILSINIZ? SÖZLERİ

Ee? Daha daha nasılsınız?
Ben geldim diye mi kasıldınız?
Bu güne özel mi toplantınız?
Cenazem mi var ? Işıl ışılsınız?! 

Sen de gel! Sen de, sen de gel, sen de
Sen de gel! Ziyafetim var bu gece 

Bodrum katta oturuyorum
Birikimim faturalar atamıyorum
Bankadan arıyorlar açamıyorum
Ev sahibi de kapıda kaçamıyorum

Konut soğuk gece yatamıyorum
Bir umut da bu sene atanıyorum 
Dedemden kalmayı satamıyorum
Boğuluyorum bir türlü batamıyorum

Ben her şeyden yoksunum
Zenginim ama niye yoksulum
Sobelenmiş sağ solum
Bu gidişle yok sonum 

Aleme akıyorum sıkılıyorum
Aynaya bakıyorum yıkılıyorum
Bir kaç güne evden atılıyorum
Haklısınız size katılıyorum

Unuttum adını anmıyorum
Her önüme gelene kanmıyorum
Ateşler içindeyim yanmıyorum
Delirdiğimi de hiç sanmıyorum

Ne hayalin ola bilir bensiz?
Mezara bile giremem sensiz!
Öldümmü gömüyon kefensiz?
Ruhum dünyada bedensiz! 

Öte yandan 2019 yılında sanatçının Bir Daha Yak adlı teklisi, Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın Şarkısı kategorisinde aday gösterilmiştir. Şubat 2020'de, 4. Müziğin Yıldızları'ndaki En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı kategorisinde Sura İskenderli verilen ödülün sahibi oldu

Sura İskenderli yeni şarkısıyla gündeme geldi! İşte Yok - Ee daha daha nasılsınız? sözleri...

ŞARKILARI

"Niye" (2019)
"Yaram Derinden" (2019)
"Dön" (2019)
"Yalanlar" (2019)
"Möhtaç" (2019)
"Korkularım" (2019)
"Bir Daha Yak" (2019)
"Hayalet" (2020)
"Dinle"(2020)
"Taştan Yürek" (2020)
"Kandırma" (2021)
"Yok"(2021)

Sura İskenderli yeni şarkısıyla gündeme geldi! İşte Yok - Ee daha daha nasılsınız? sözleri...

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