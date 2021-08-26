Sura İskenderli 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' şarkısıyla gündeme oturmuştu. İşte o güzel şarkının sözleri...

İlk olarak 2019 yılında çıkardığı Niye şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Sura İskenderli Bir Daha Yak ve Yaram Derinden şarkıları ile kariyerinde zirveyi yakaladı. Şarkıları dillerden düşmeyen şarkıcının yeni parçası 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' yayınlanır yayınlanmaz oldukça beğenildi.

Sözü ve müziği Sura İskenderli'ye ait olan parça YouTube'da 100 binlerce kez izlenirken sanatçıya binlerce yorum geldi. İşte 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' sözleri...

YOK - EE DAHA DAHA NASILSINIZ? SÖZLERİ

Ee? Daha daha nasılsınız?

Ben geldim diye mi kasıldınız?

Bu güne özel mi toplantınız?

Cenazem mi var ? Işıl ışılsınız?!

Sen de gel! Sen de, sen de gel, sen de

Sen de gel! Ziyafetim var bu gece

Bodrum katta oturuyorum

Birikimim faturalar atamıyorum

Bankadan arıyorlar açamıyorum

Ev sahibi de kapıda kaçamıyorum

Konut soğuk gece yatamıyorum

Bir umut da bu sene atanıyorum

Dedemden kalmayı satamıyorum

Boğuluyorum bir türlü batamıyorum

Ben her şeyden yoksunum

Zenginim ama niye yoksulum

Sobelenmiş sağ solum

Bu gidişle yok sonum

Aleme akıyorum sıkılıyorum

Aynaya bakıyorum yıkılıyorum

Bir kaç güne evden atılıyorum

Haklısınız size katılıyorum

Unuttum adını anmıyorum

Her önüme gelene kanmıyorum

Ateşler içindeyim yanmıyorum

Delirdiğimi de hiç sanmıyorum

Ne hayalin ola bilir bensiz?

Mezara bile giremem sensiz!

Öldümmü gömüyon kefensiz?

Ruhum dünyada bedensiz!

Öte yandan 2019 yılında sanatçının Bir Daha Yak adlı teklisi, Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın Şarkısı kategorisinde aday gösterilmiştir. Şubat 2020'de, 4. Müziğin Yıldızları'ndaki En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı kategorisinde Sura İskenderli verilen ödülün sahibi oldu

ŞARKILARI

"Niye" (2019)

"Yaram Derinden" (2019)

"Dön" (2019)

"Yalanlar" (2019)

"Möhtaç" (2019)

"Korkularım" (2019)

"Bir Daha Yak" (2019)

"Hayalet" (2020)

"Dinle"(2020)

"Taştan Yürek" (2020)

"Kandırma" (2021)

"Yok"(2021)