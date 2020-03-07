İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu

Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahne alan Sura İskenderli şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu.

Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahne alan Sura İskenderli şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu.

Dün akşam Harem Cariye'de sahne alan Sura şarkılarıyla ve sahne performansıyla göz kamaştırdı.

Sura, konser öncesi sevenlerine "Kuşadası'nda olmayı çok özlemişim, hepiniz hoş geldiniz. Şarkılarla eğleneceğiz bu gece" diye seslendi. Harem Cariye'yi tıklım tıklım dolduran sevenlerine derlediği repertuvarlarla Kuşadalılara muhteşem bir gece yaşattı. Şarkılarla eğlenen Kuşadalılar zaman zaman Sura'ya eşlik etti.

Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu

Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT