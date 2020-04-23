23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasından dolayı ve Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihinlerinin sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle internette bu tarihlerde Sürat Kargo'nun çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Sürat Kargo 23-24 Nisan açık mı? Tüm merak edilenler haberimizde.

SÜRAT KARGO 23-24 NİSAN AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında kargolar muaf tutuldu. Kargolar 4 gün çalışacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.

SÜRAT KARGO NE ZAMAN KURULDU?

2003 yılında kurulan Sürat Kargo, 2015 yılı itibariyle TMSF çatısı altında yönetim ve işleyişindeki köklü, yenilikçi, müşteri odaklı değişimiyle kısa zamanda sektörün en önemli oyuncuları arasında yerini aldı. Bugün, 16 bölge müdürlüğü, 24 aktarma merkezi, 700'den fazla şube, 4000 araçlık filosu, 1100 üzerinde mobil dağıtım alanı, 5000'i aşkın kadrosu ile Türkiye'nin her yerine ve dünyada 220'den fazla noktaya güvenle taşımaktadır.

Süratli, kaliteli ve güvenilir bir hizmet anlayışı çerçevesinde, günün ticari koşullarına uyum sağlayan, teknolojiyi yakından takip eden, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini arttırarak tercih edilen bir kargo şirketi olmak için çalışır.

Eğitim ve sürekli gelişimi önemseyen, şirketin değerlerini yürekten benimseyen uzman kadrosu ile süratli, kaliteli ve güvenilir hizmeti sunma ilkesiyle kargoculuğa yön veren sektörünün öncüsü olma hedefini taşır.

DİĞER KARGOLAR 23-24-25-26 NİSAN'DA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

AÇIK OLAN YERLER NERESİ?

Genelgeye göre, 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında,

– Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

– Evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri

– İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri

– Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri

– Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

– Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.