Sürat Kargo Arefe Günü açık mı, çalışıyor mu 2020? Sürat Kargo Arefe Günü çalışma saatleri

Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos tarihinde sona erecek. 30 Temmuz Perşembe günü ise yılın ikinci Arefe günü idrak edilecek. Bayrama hazırlıklar devam ederken, kargo gönderimi ve alımı yapacak olan vatandaşlar Sürat Kargo Arefe Günü çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Sürat Kargo firması bayram öncesi çalışma saatlerini yayımladı. İşte detaylar haberimizde...

SÜRAT KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU 2020?

Sürat kargo Arefe Günü çalışma saatleri şöyle:

Sürat Kargo şubeleri, Arife günü (30 Temmuz) saat 13.00'a kadar çalışacaktır. Kargo gönderimi ve ya alımı yapacak olan vatandaşlar öğlene kadar şubelere erişim sağlayabilir.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020?

Sürat Kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası çalışmaktadır. Mesainin başlangıç saati bazı illerde 09.00 olarak belirlenirken kapanış saati de 18.30'a kadar değişiklik gösterebiliyor.

SÜRAT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo şubelerinin hafta sonu çalışma saatleri Cumartesi günleri saat sabah 08.30 - 09.00 ile 14.00 arasındadır. Firmanın şubeleri Pazar günü ise kapalıdır.

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SÜRAT KARGO TARİHÇE

Sürat Kargo, 2003 yılı Temmuz ayında kurulan, 2012’ye 19 bölge müdürlüğü, 24 transfer merkezi, 556 şube, 34 nokta, 5 Mobil Şube, 772'nin üstünde mobil dağıtım alanı, 1278 araçlık filosu ve 4000’i aşkın personeli ile Türkiye’de ve dünyanın 220 ülkesinde alım ve dağıtım hizmetlerini gerçekleştiren bir şirkettir.