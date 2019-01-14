Sürat Kargo'dan 2019'da da Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Türkiye genelinde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılan Sürat Kargo, bu yıl da aynı destek programıyla kampanyalarını sürdüreceklerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ekim ayında, yüzde 30+yüzde 10 indirim kampanyası ve 3,25 TL’den başlayan fiyat seçenekleri ile Enflasyonla Mücadele Programı'na tam destek veren Sürat Kargo, yeni yılda mart ayı sonuna kadar kampanyalarına devam etme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, bu yıl da ekonomik istikrarı güçlü bir şekilde destekleyeceklerini belirterek, "Enflasyonla mücadelede kararlılık çok en önemli. Kararlı bir biçimde sürdürülen ekonomik adımlar ise süreklilik arz ederse başarıya ulaşır. Şüphesiz ki, toplumun her kesimini arkasına almış bir Enflasyonla Mücadele Programı'nın başarı şansı çok daha yüksek olduğunu görüyor ve bu programı sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA