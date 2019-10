Sürat Patenciler yeni sezona merhaba dedi

Son dönemlerde özellikle uluslararası yarışlarda başarı gösteren sürat pateni ile ilgili faaliyet gösteren kulüp başkan ve temsilcileri, Erzurum'da bir araya geldi, yeni sezon için başarı dileğinde bulundu.

Erzurum'da ki sürat pateni branşında faaliyet gösteren kulüp başkan ve temsilcileri, başlayan yeni sezon için bir araya geldi, yeni sezona merhaba dediler.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu İl Temsilciliğince Erzurum'da bir araya gelen sürat pateni kulüp yöneticilerine, geçen sezon gerçekleşen faaliyetler ile yeni sezonda belirlenen hedefler ile ilgili bilgi verildi.

2 binlik Buz Pateni salonunda toplam 77 sporcunun katılımıyla yapılacak 2 gün sürecek olan Federasyon Kupası 1 yarışları öncesinde gerçekleşen toplantıya ilgi büyük oldu. Kulüp başkan ve temsilcileri, çalışmalar hakkında bilgi alırken, karşılaştıkları sorunları dile getirdi, taleplerini sıraladılar.

Özellikle Polonyalı Başantrenör Anna Lukanova ile sürat pateninde önemli gelişmelerin kaydedilmeye başlandığını belirten İl Temsilcisi Vedat Refayeli, sıkı ve özverili çalışmaların karşılığının özellikle yurt dışında yapılan yarışlarda alınan madalyalar ile görülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir ile yönetim kurulunun Türkiye'nin dünya genelinde sürat pateninde çok daha iyi bir yer edinmesi için her türlü desteği verdiğine dikkat çeken Refayeli, "Şu an itibariyle çok güzel gidiyoruz. Özellikle Saraybosna'da bu yılın başlarında yapılan EYOF'da sadece sürat pateninde madalya alınması bizi gururlandırmış ancak asla şımartmamıştır. Furkan Akar ile aldığımız 2 madalya sonrasında açıkçası şevkimiz arttı, moral motivasyonumuz üst seviyeye çıktı. Kılı kırk yaran bir anlayışla daha nasıl fazla koşarız, ona bakıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde nasıl temsil ederiz noktasında inanılmaz gayretimiz var. Sporcularımız Ankara'da ilk defa gerçekleşen sürat pateni yarışlarından sonra ikinci defa Erzurum'da start alacak. Sakatlıktan uzak, kazasız bir sezona daha başlarken, yönetim kurulumuz gibi aynı özveriyi gösteren kulüp yöneticileri ve sporcularımıza da başarılar diliyorum. Her bir sporcumuzu özel sporcu olarak kabul ediyor ve gelişimleri için yeni sezonda da kamp planı hazırlığı içinde olunduğunu söylemek isterim" dedi.

Gerçekleşen görüşmede daha sonra Sürat Pateni Branş Sorumlularından Naci Korucu da, işbaşına gelen yönetimin şu ana kadar yaptıklarının kısa bir özetini anlattı, sürat pateninde gelinen nokta ile ilgili bilgiler verdi. Korucu, sporcuların özel sorunlarıyla da yakından ilgilenen bir anlayış içinde olduklarını ifade ederken, şu a özellikle milli sporcularının istim üsünde olmalarının son 5 ay içinde 4 defa kamp yapmalarının etkili olduğuna da dikkat çekti.

Görüşmede kulüp başkan ve temsilcileri, yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti, el birliğiyle karşılaşılan sorunları çözme konusunda sözbirliği ettiler.

Kaynak: İHA