"Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sahiplerini buldu

İSTANBUL(AA) - Rönesans Holding'in bu yıl 5'inci kez düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 35 üniversiteden yaklaşık 650 öğrencinin katıldığı yarışmada birinciliği İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Ece Avcı kazandı. Yarışmada toplam 10 dalda 15 öğrencinin projesi ödüle layık görüldü.

Yarışmada, günümüz teknolojik gelişmeleri ile dijital ortamda süregelen etkileşimin, gerçek hayatta insanlar arasında yeniden sağlanması ve kent ölçeğinde sosyal bir platform oluşturularak sürdürülebilir bir yapı altında toplanması hedeflendi. Yıl boyu 18 üniversitede düzenlenen seminerlerde yaklaşık 3 bin öğrenciyle birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilir Geleceği Tasarla", kentsel alanda arazinin, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanıldığı, sosyal yaşamın temel alındığı, karma kullanımlı kent yapılarının geliştirildiği ve sürdürülebilirlik ilkelerini barındıran bir öğrenci fikir yarışması. "Gelecek Burada Başlıyor" mottosuyla öğrencileri sürdürülebilirlik kavramı üzerine projeler geliştirmeye yönlendiren yarışma, farklı disiplinlerin bir araya gelmesini amaç ediniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ana teması "Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik" olan yarışmanın 2019 konusu "Kentsel Etkileşim Merkezi" olarak belirlendi. Söz konusu ana tema çerçevesinde mimari, mühendislik ve sosyal açıdan geliştirilmiş karma projeler değerlendirmeye alındı.

Türkiye genelindeki üniversitelerde sürdürülen yarışmada sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, enerji verimliliği, kentsel gelişim, yenilikçi fikir ve detay çözümü, ileri üretim ve atık yönetimi, görsel tasarım ve sosyal sürdürülebilirlik gibi farklı kriterler açısından değerlendirilen projelerden kazananlar, para ödülünün yanı sıra Rönesans Holding bünyesinde staj yapma ve işe girmek için mülakat hakkı da kazandı.

Rönesans, sürdürülebilirlik konusunda sadece yarışma düzenlemekle kalmıyor, her dönem Türkiye'nin dört bir yanında "Sürdürülebilirlik Seminerleri" veriyor. Bu seminerler aracılığıyla Van'dan Amasya'ya, Trabzon'dan Manisa'ya Anadolu'nun farklı illerindeki üniversitelerinde okuyan mimarlık ve mühendislik öğrencileriyle bir araya gelen Rönesans Holding yetkilileri, grubun iş yapış temellerini oluşturan sürdürülebilirlik vizyonu ile global bilgi birikimini gençlere aktarıyor.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu ödül alanlar şöyle:

"Birincilik ödülü-Ece Avcı (İstanbul Teknik Üniversitesi), ikincilik ödülü-Nesligül Çevik (Başkent Üniversitesi), Kübra Kara (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), üçüncülük ödülü-Semih Seven (Pamukkale Üniversitesi), Fatih Eyice (Pamukkale Üniversitesi), mansiyon ödülü-Ömer Faruk Fidan (Yıldız Teknik Üniversitesi), Buket Aygen (Yıldız Teknik Üniversitesi), RGY özel ödülü-Ali Karaaslan (İstanbul Kültür Üniversitesi), kentsel gelişim ve değerlendirme ödülü-Osman Kurt (Eskişehir Teknik Üniversitesi), yenilikçi fikir ve detay çözüm ödülü-Muhammet Uçar (Yıldız Teknik Üniversitesi), iyi uygulama ödülü-Erhan Uçuk (Dokuz Eylül Üniversitesi), Uğur Çelik (Dokuz Eylül Üniversitesi), Fatma Sarıgöl (Dokuz Eylül Üniversitesi), görsel tasarım ödülü-Ayşe Beyza Yıldız (Kocaeli Üniversitesi), sosyal sürdürülebilirlik ödülü-Berk Akgüneş (İstanbul Gelişim Üniversitesi)."





Kaynak: AA