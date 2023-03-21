Süreç sona erdi! Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 isim YSK'ya başvurdu! İşte o isimler...

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak 7 isim başvurularını yaptı. Bu isimler 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplamaya çalışacak.

Melahat Ersoy
Editör
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Süreç sona erdi! Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 isim YSK'ya başvurdu! İşte o isimler...

Türkiye'nin heyecanla beklediği 14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar heyecanla seçim gününü beklerken cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık süreci de sona erdi.

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) adaylık başvurusu yapan isimler şunlar:
- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,
-Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan,
-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,
-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,
-Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal,
- Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun,
-Bağımsız aday Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver.

100 BİN İMZA TOPLAYAN PARASINI GERİ ALACAK

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

VATANDAŞLAR BİR KİŞİ İÇİN İMZA VERECEK

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART'TA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

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