Sürekli Döküm Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sürekli Döküm Ustası görev tanımı nedir, Sürekli Döküm Ustası ne iş yapar, Sürekli Döküm Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sürekli Döküm Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sürekli Döküm Ustası Tanımı;

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Sürekli Döküm Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Sürekli Döküm Ustası Maaşları

Sürekli Döküm Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sürekli Döküm Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sürekli Döküm Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.07

Meslek Adı :

Sürekli Döküm Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, sürekli döküm tesisinde, üretim programı doğrultusunda makinenin döküme hazırlanması, konverterden gelen sıvı metalin tarete konması, potanın açılması, tandişe dökülmesi, tandiş sıcaklığını, seviyesini, kalıp içerisine sıvı metalin akışı işlemlerinin takibini yapan ve yaptıran, döküm parametrelerini oluşturan, dökümünün sürekliliğini bilgisayar ve kontrol panolarını kullanarak takip eden, çıkan mamulleri yükleme işlemi bitinceye kadar izleyen, meydana gelen arızaları amirlerine haber veren, iş organizasyonu yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sürekli Döküm Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Sürekli döküm tesisindeki işlerin yerine getirilmesini sağlamak

f) Döküm öncesi ve duruş esnasında işlemleri yapmak

g) Döküm esnasındaki işlemleri yapmak

h) İş organizasyonu yapmak

i) Çalışma alanı uygunluğunu kontrol etmek

j) Üretim için gerekli malzemeleri ve ekipmanı hazırlamak

k) Gereken idari işleri tamamlamak

l) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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