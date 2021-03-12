Sürekli kavga edip ayrılan çift ayrılmamak için ellerini birbirine kelepçeledi

33 yaşındaki çevrimiçi araba satıcısı Alexandr Kudlay ve 28 yaşındaki güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova 'deney' adını verdikleri ilginç girişime 14 Şubat Sevgililer Gününde başladı ve bu olayla sosyal medyada binlerce takipçi kazandı.

Sürekli tartışmaktan bıktıkları için ellerini kelepçelemeye ve 3 ay boyunca bu şekilde yaşamaya karar veren çift bu duruma fiziksel açıdan alıştığını, kelepçenin gün geçtikçe kendilerini rahatsız etmediğini dile getirdi.

AYRILMAMAK İÇİN KIZ ARKADAŞINI KENDİSİNE BAĞLADI

Bu fikir, kız arkadaşı Viktoria Pustovitova ilişkilerini bitirme kararı alınca Alexandr Kudlay tarafından ortaya çıktı.

Çevrimiçi araba satıcısı Kudlay, sürekli ayrıldıkları ve en sonunda kız arkadaşını kendisine bağlamaya karar verdiğini dile getirdi. Pustovitova bu fikri ilk önce reddetse de daha sonra fikrini değiştirdi. Ukrayna!da yaşayan çift bir aydır bu şekilde yaşıyor ve her şeyi beraber yapıyorlar.

"İLGİNÇ DENEYİM OLACAĞINA KARAR VERDİM"

Olaya başlangıçta çekimser yaklaşan ancak ardından kabul eden Pustovitova, "Benim için ilginç bir deneyim olacağına karar verdim, bu benim hayatıma daha önce deneyimlemediğim yeni hisler getirecek" dedi.

Kudlay, kavga etmeye devam ettiklerini ancak artık çekip gitmek yerine sorunları konuşarak çözdüklerini ifade etti.

Çifte sosyal medya üzerinden en çok tuvalet ve duş ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri yönünde soru geliyor. Çiftten biri lavaboya gidince diğerinin sadece eli içeride oluyor, sevgilisini kapıda bekliyor.