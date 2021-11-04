Süreklilik İlkesi ne demek, TDK'ya göre Süreklilik İlkesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Süreklilik ilkesi ne demek? Süreklilik ilkesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi süreklilik ilkesi kelimesi. Peki süreklilik ilkesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre süreklilik ilkesi nedir, süreklilik ilkesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜREKLİLİK İLKESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Süreklilik ilkesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre süreklilik ilkesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Her yerde sürekli bir gidiş olduğunu, doğada sıçramanın olmadığını, her şeyin bir bütün içinde örüldüğünü söyleyen temel ilke

