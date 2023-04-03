Suren Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suren Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Suren Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Suren Ghazaryan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.