Suren Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suren Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suren Ghazaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suren Ghazaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suren Ghazaryan 17 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սուրեն Ղազարյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suren Ghazaryan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suren Ghazaryan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suren Ghazaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suren Ghazaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Urartu U18
1 Temmuz 2022 yılında Urartu II
Suren Ghazaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suren Ghazaryan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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