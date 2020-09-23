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  3. Süresi dolan karantina kaçaklarının Sancaptepe'den tahliyesi başladı

Süresi dolan karantina kaçaklarının Sancaptepe'den tahliyesi başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada kalması gerekn fakat bu kuralı ihlal eden kişiler, ülkenin dört bir yanındaki KYK yurtlarına yerleştirilirken Sancaktepe'de bulunan yurtta izolasyon süresi dolanlar tahliye ediliyor.

Süresi dolan karantina kaçaklarının Sancaptepe'den tahliyesi başladı

Karantina ihlali yapan vatandaşların yerleştirildiği Sancaktepe'de bulunan yurtta izolasyon süresi dolanlar teker teker evlerine dönmeye başladı. Öte yandan yurtta karantinada bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un çocuk hayranları yurdun önüne gelerek Batur'a seslendi. Sancaktepe'de bulunan İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini dolduranlar, teker teker yurttan ayrılmaya başladı.

Süresi dolan karantina kaçaklarının Sancaptepe'den tahliyesi başladı

Aynı zamanda İstanbul genelinde karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlar yurda yerleştirilmeye devam ediliyor. Bavullarıyla evlerine dönenler, yurtta iyi bakıldıklarını ve vatandaşların evde kalmaları gerektiğini söyledi. Öte yandan, karantinada bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un çocuk hayranları, yurdun önünde uzun süre bekleyerek Batur'a seslendi. Ayrıca izolasyonda bulunanların yurt odalarının camlarına çıkarak birbirleriyle konuştukları görüldü. Yurda şimdiye kadar yaklaşık 300 kişinin giriş yaptığı ve bunların 40'ının evlerine döndüğü öğrenildi.

Süresi dolan karantina kaçaklarının Sancaptepe'den tahliyesi başladı

Süresi dolan karantina kaçaklarının Sancaptepe'den tahliyesi başladı

Süresi dolan karantina kaçaklarının Sancaptepe'den tahliyesi başladı

Berna Akkaya
Editör


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