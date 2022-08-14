Birçok yapımda yer alan Süreyya Gürsel Evren, ölüm haberiyle sevenlerini kahretti. Evren'in ölümüyle ilgili pek çok detay merak ediliyor. İntihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmeyen olayla ilgili inceleme başlatılırken biz de haberimizde 'Süreyya Gürsel Evren kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?' sorularına yanıt verdik...

SÜREYYE GÜRSEL EVREN KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı ve Baba gibi yapımlarda yer aldı.

İddiaya göre gece arkadaşları ile bir restoranda eğlenen ünlü oyuncu gece ilerleyen saatlerde Sancaktepe'de bir eve gitti. Dün sabah saat 08.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 54 yaşındaki ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.