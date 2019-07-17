Süreyya Yalçın bikinisiyle sahilde gösteri yapmaya devam etti

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştiri odağı olmaya devam ediyor.

SIRA DIŞI TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, plaj paylaşımlarıyla adeta "Ben burdayım"diyor. Sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik isim, eşi Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

"GÖZLERİMİZ KANADI"

Özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Ancak ünlü ismin fotoğrafını çoğu takipçisi beğenmedi. Kırmızı tüylü ve taşlarla süslenmiş bikinisini hayranlarının beğenisine sunan Yalçın, hayal kırıklığına uğradı. Takipçilerinin birçoğu "Gözlerimiz kanadı, Kızıldereli Türk, yeter artık kendine eziyet etme" gibi yorumlar yaptı

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış iş adamı Faruk Yalçın’ın kızıdır. 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Aziz Yıldırım'ın yeğenidir. Babasından kalan miras ile sık sık gündeme gelmektedir. 2016 yılında Hatay'lı iş adamı Ozan Baran ile evlenmiştir.

Kına gecesinde giydiği, modacı Tolga Çam'ın hazırladığı Sultan kıyafeti ile de oldukça konuşulmuştur. 80 metre ipeğin kullanıldığı elbisede 50 bin swarovski taş kullanılmıştır. Tolga Çam’ın ‘Sultan Gelinlikleri’ koleksiyonundan seçtiği kıyafetin fiyatı 25 bin dolardı. Yalçın'ın kına gecesinde taktığı tacın her tarafı swarovski taşlar ile kaplıydı. Kıyafetin tamamının fiyatı ise 100 bin liraydı.

SÜREYYA YALÇIN'IN SERVETİ NE KADAR?

2008 yılında vefat eden Faruk Yalçın, mirasçılarına 4 milyar lira bıraktı. İlk eşinden olan dört çocuğu ve ikinci eşinden olan kızı Süreyya Yalçın arasında miras paylaşıldı. Sabah gazetesinin 2016 yıllarda yaptığı bir habere göre, Süreyya Yalçın'ın aylık faiz geliri 833 bin dolar. Haberde Süreyya Yalçın'ın bir bankada 100 milyon dolarlık bir hesabının olduğu belirtiliyor.