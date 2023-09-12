Sürgü Pınarbaşı Parkı hizmete açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'ne yapılan "Sürgü Pınarbaşı Parkı'nın açılışı Gürkan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sürgü Pınarbaşı Parkı hizmete açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'ne yapılan "Sürgü Pınarbaşı Parkı'nın açılışı Gürkan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Gürkan, parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Malatya'nın Güneyine açılan Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep bağlantı yolu üzerindeki Sürgü Mahallesi'nde bulunan park, toplam 12 bin metrekare alandan oluşuyor. Ayrıca parkın içerisinde 4 adet kamelya, 10 adet piknik masası, 10 adet dekoratif çöp kovası, 12 adet oturma bankı, 2 adet ahşap köprü, 118 adet boylu ağaç- süs bitkisi, 3 adet yüksek aydınlatma, şadırvanlar ve lavabolar bulunuyor.

Sürgü Mahalle Muhtarı Tamer Aktaş, "Sürgü Mahalle'miz, Malatya'nın Güneydoğu'ya açılan bölgesi ve yol üstü olması münasebetiyle Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızdan, insanlarımızın çok uğradıkları bir noktada, insanlarımızın yolculuk esnasında durup namazını kıldığı, dinlendiği yerde bir yeşil alan istedik. Başkanımız sağ olsun yine sözünü tuttu. Başkanımız söz verdi mi, yerine getiriyor. Çok mükemmel bir tesis kurdu" diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri ile Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'ne kazandırılan Sürgü Pınarbaşı Parkı'nın Sürgülü vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Sürgü Mahallesi'ne dışarıdan gelen, karayolumuz üzerinden yolculuk eden insanların uğrak yeridir. Sürgü Çarşı Cami, insanlarımızın gelip ibadetlerini yaptığı, dinlendiği bir yer. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın girişimleri, Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na verdiği talimatlar sonucu ve ilçe belediyesi olarak biz de gerekli katkıları sunarak, cami etrafına yeşil alan oluşturmak suretiyle Sürgülü hemşerilerimize bu hizmeti kazandırmış bulunmaktayız. Bu yeşillendirmede, ağaçlandırmada, aydınlatmada çok büyük emekleri olan Büyükşehir Belediyemize ve bu katkıları sunan personeline çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetin Doğanşehir'e, Sürgü'ye ve Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Doğanşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla güzel bir mesire ve park alanı oluşturulmuş. Bunun açılışını, halkın kullanımına sunuluşunu beraber gerçekleştiriyoruz. Yol üzerinde olması hasebiyle de yoldan gelip geçenlerin güzel dinlenecekleri uğrak bir yer olmuş. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Doğanşehir Belediye Başkanımıza ve kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesince Doğanşehir ilçesine birçok yatırımın gerçekleştirildiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. MASKİ'nin, Sürgü'de 17 kilometreden su getirdiğini ve büyük bir depo yaptığını, alt yapısını gerçekleştirdiğini ve istinat duvarlarıyla beraber ciddi yatırımlar olduğunu da belirtmek istiyorum. Sürgü'ye gerek Büyükşehir Belediyemiz gerek Doğanşehir Belediyemiz gerekse de merkezi hükümet vasıtasıyla ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bir yandan kanallarımızı rehabilite ederken bir yandan da MASKİ ile içme suyu problemini ortadan kaldırdık. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sürgü Pınarbaşı Parkında emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bir dizi açılışları gerçekleştirmek için bugün Sürgü ilçemizdeyiz. Sürgü Çarşı Cami'mizin hemen yanında bulunan yaklaşık 12 dönümlük çevre düzenlenmesi, park, şadırvan, ışıklandırma, banklar, kamelyalar ve sosyal alanların olduğu bir yapı Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Burada emeği geçen muhtarımıza, Doğanşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımıza ve emeği geçen bütün personele teşekkür ediyorum, bu hizmetlerin de Sürgülü kardeşlerimize ve buradan geçen yolcularımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sürgü Pınarbaşı Parkı hizmete açıldı

Sürgü Pınarbaşı Parkı hizmete açıldı

Sürgü Pınarbaşı Parkı hizmete açıldı

Sürgü Pınarbaşı Parkı hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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