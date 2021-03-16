Surinam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?
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Surinam, resmî adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guyanası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir.
Surinam'ın Başkenti?
“Paramaribo” şehri Surinam'ın başkentidir.
Surinam'ın Para Birimi Nedir?
“Surinam Guldeni” Surinam'ın para birimidir.
Surinam'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Surinam'ın telefon alan kodu : + 597
Surinam'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Surinam
Surinam'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Paramaribo
Surinam'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Suriname
Surinam'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Paramaribo
Surinam'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
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