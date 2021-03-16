Surinam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?

Surinam, resmî adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guyanası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir.

Surinam'ın Başkenti?

“Paramaribo” şehri Surinam'ın başkentidir.

Surinam'ın Para Birimi Nedir?

“Surinam Guldeni” Surinam'ın para birimidir.

Surinam'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Surinam'ın telefon alan kodu : + 597

Surinam'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Surinam

Surinam'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Paramaribo

Surinam'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Suriname

Surinam'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Paramaribo

Surinam'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Felemenkçe

Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?