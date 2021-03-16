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Surinam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?

Surinam'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Surinam'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Surinam hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Surinam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?

Surinam, resmî adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guyanası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir.

Surinam'ın Başkenti?

“Paramaribo” şehri Surinam'ın başkentidir.

Surinam'ın Para Birimi Nedir?

“Surinam Guldeni” Surinam'ın para birimidir.

Surinam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?

Surinam'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Surinam'ın telefon alan kodu : + 597

Surinam'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Surinam

Surinam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?

Surinam'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Paramaribo

Surinam'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Suriname

Surinam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?

Surinam'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Paramaribo

Surinam'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Felemenkçe

Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?

Surinam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Surinam'ın Bayrağı Nasıldır?

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