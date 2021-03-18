Surinam'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Surinam'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Surinam, resmî adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guyanası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir.

Surinam'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Surinam 534189 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 172. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000069 olduğu görülmektedir.

Surinam'ın Müslüman Nüfus sayısı 83000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 15,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Surinam'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Surinam'ın yüz ölçümü 145395 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Surinam'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 7820 km² Karasal Alan : 156000 km²

Surinam'ın Haritadaki Yeri / Konumu