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Surinam'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Surinam'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Surinam'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Surinam'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Surinam'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Surinam'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Surinam, resmî adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guyanası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir.

Surinam'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Surinam 534189 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 172. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000069 olduğu görülmektedir.

Surinam'ın Müslüman Nüfus sayısı 83000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 15,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Surinam'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Surinam'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Surinam'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Surinam'ın yüz ölçümü 145395 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Surinam'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 7820  km²    Karasal Alan : 156000 km²

Surinam'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Surinam'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Surinam'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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