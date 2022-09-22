Suriye açıklarında dehşet! Göçmen teknesi battı: 34 ölü

Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak için tekne ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşalrın bulunduğu tekne Suriye açıkların battı.

Rukiye Karapunar
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Suriye açıklarında dehşet! Göçmen teknesi battı: 34 ölü

Beşşar Esed rejimine yakın sitelerdeki habere göre, Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan tekne Suriye'nin batısındaki Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battı.Suriye’nin batısındaki Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye açıklarında dehşet! Göçmen teknesi battı: 34 ölü

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Rejime yakın Sham FM haber sitesi, rejim yetkilisine dayandırdığı haberinde, ilk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriye uyrukluların bulunduğu toplam 34 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. 20 kişinin kurtarıldığı belirtilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Rejime yakın haber sitelerinde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknede en az 150 kişinin bulunduğu belirtildi.

Suriye açıklarında dehşet! Göçmen teknesi battı: 34 ölü

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