Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad duyurdu! Cinayet dışındaki tüm suçlar için genel af ilan edildi!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 30 Nisan'da çıkardığı genel af sonrasında binlerce Suriyeli mahkum serbest bırakıldı.

Suriye Hükümeti, ülkede savaş başladığından bu yana 11 yılda 11 af kararı çıkarmıştı.

DÜNYA TARİHİNDE EN KAPSAMLI AF

Artık Şam yönetimi; asker eksiğini kapatmak isteyen bir hükümet gibi değil, ülkeyi yeniden inşa ederek kalkınmayı sağlayacak bir yönetim gibi davranıyor. Bu kapsamda belki de dünya tarihindeki en kapsamlı af kararı çıkarıldı.

Devlet Başkanı Esad, 2022 tarihli 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi yayımladı. Kararname, 19 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan ve bir insanın ölümüne yol açanlar hariç olmak üzere, 30 Nisan 2022 tarihinden önce Suriyeliler tarafından işlenen terör suçları için genel af çıkarılmasını öngörüyor.

İNCELEME VE TUTUKLAMA YOK

Daha önce askerden kaçıp ülkeye dönmek isteyenler bir mahkeme süreci ile karşılaşıyordu. Fakat şimdi sadece bulundukları ülkedeki Konsolosluk yada Büyükelçiliğe başvurarak ülkelerine geri dönebiliyorlar. Haklarında hiçbir takibat yapılmıyor. Afla ilgili Suriye Hükümeti’nden yapılan açıklamada, “Terör suçlarını içeren yeni genel af yasasına göre, yerinden edilmiş Suriyeliler, cinayet dışındaki suçlar için herhangi bir inceleme veya tutuklama olmaksızın anavatanlarına dönebilirler.” denildi.

İŞTE SURİYE YÖNETİMİN AF İLANI

Suriye'deki af kararının resmi belgelerine ulaşıldı. Suriye Adalet Bakanı’nın imzaladığı metinde cinayet suçluları dışındakilere dönüş çağrısı yapılıyor.

Suriye Arap Cumhuriyeti

Adalet Bakanlığı

Beyan No: 6457

2022 tarih 7 No'lu Kanun Hükmünde olan Kararnamenin maddelerine ve Suriyelilerin 30 Nisan 2022'den önce işledikleri, bir insanın ölümü ile neticelenen eylemi haricinde kalan terör suçlarını kapsayan, genel affa istinaden:

2012 senesi 19 No'lu Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu suçlarla ilgili, eylemi bir insanın öldürülmesi ile sonuçlanmamış ve bu af ilanından sonra bir terör örgütü ve yabancı devlet ile irtibatı devam edenler haricinde, ülke içinde ve dışandaki tüm Suriyeliler hakkında süren tüm davalar, tevkifler, adli kontroller, soruşturmalar ilga (ortadan kalkması, yok) hükmündedir.

Damaskus (Şam) 5 Mayıs 2022

Adalet Bakanı

Hakim

Ahmet Seyit

imza+mühür