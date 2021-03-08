Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisi yetkililerinin yaptığı açıklamada, Beşer Esad'ın ve eşi Esma Esad'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hafif semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada başka bir detaya yer verilmedi.