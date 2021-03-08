İşte Bu Benim Masalım yıldızı Aleyna Tilki'nin kazancı dudak uçuklattı!Rasim Öztekin'in doktorundan endişelendiren açıklama!Bitlis Tatvan'daki helikopter kazası neden oldu?11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu!Kızını kucağına alan Gigi Hadid podyumun tozunu attırdı!Basa isminin anlamı nedir, Basa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Artık İstanbul da kırmızı kategoride! Peki çok yüksek riskli illerdeki yasaklar neler?Nuray Sarayı haftalık burç yorumları 8 Mart 2021 - 14 Mart 2021Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı?Edib isminin anlamı nedir, Edib ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisi yetkililerinin yaptığı açıklamada, Beşer Esad'ın ve eşi Esma Esad'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hafif semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada başka bir detaya yer verilmedi. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT