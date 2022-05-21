Suriye Dışişleri Bakanlığı'dan flaş açıklama! Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşüne karşı çıktılar! Şimdi ne olacak?

Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla milyonlarca sığınmacı Türkiye'de yaşıyor. Özellikle ülke içinde sayılarının artması ve son zamanlarda akıbetlerinin tartışılması sonrası Türkiye, Suriyelilerin terörden arındırılan güvenli bölgelerde yaşaması için briket evler yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 1 milyon kişinin bu alanlara dönüşü için proje başlattıklarını açıklamıştı.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜNE KARŞI ÇIKTILAR

Sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyunun gündemindeki yerini korurken vatandaşlarının ülkeye dönüşleri için af kararı alan Suriye'den farklı bir açıklama geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriyelileri güvenli bölgelere yerleştirme projesini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

TÜRKİYE FİNANSE EDİLMESİN ÇAĞRISI YAPTILAR

Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yapıldı.

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