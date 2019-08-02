Suriye Geçici Hükümeti'nden 'Suriyeliler' hakkında açıklama

SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Geçici Hükümeti (SGH), "Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar hakkında, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Türkiye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten açıklamada, "Bilindiği üzere, ülkemizdeki şiddetten kaçan Suriyelilere uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'de "geçici koruma" sağlanmaktadır. Muttali olduğumuz Türk makamlarının resmi verilerine göre, 18 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Türkiye'de 3 milyon 634 bin 378 vatandaşımız "geçici koruma" statüsü altında barış ve huzur içerisinde misafir edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Türk devletine ve milletine müteşekkirdir. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

'TÜRKİYE'DE SURİYELİLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk yetkililerin en üst düzeyde ifade ettiği üzere, Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir. Türk hükümetince yürütülen göç stratejisi çerçevesinde kamu düzenini sağlamak üzere başlatılan çalışmalarda, kayıtsız kaçak göçmenlere ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilere yönelik bir takip sürecinin işletildiğini görmekteyiz. İstanbul'da yapılan çalışmalarda geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere kayıtlı buldukları illere dönme çağrısı yapıldığı ve söz konusu çağrının ardından bu kişilerin bırakıldığı; yalnızca kayıtsız olarak Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine gönderildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Görüştüğümüz yetkililer, Türk hükümetinin, izlediği insani ve dengeli politika gereğince, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan vatandaşlarımızı kesinlikle sınır dışı etme niyetinde olmadığını vurgulamışlardır. Türkiye'nin taraf olduğu BM Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi gereğince de "geri göndermeme" ilkesine titizlikle riayet ettiği tarafımıza ifade edilmiştir."

'TÜRKİYE'NİN SURİYELİLERE YÖNELİK POLİTİKASINDA BİR DEĞİŞİM OLMADIĞINI GÖRMEKTEYİZ'

Türkiye'nin Suriyelilere yönelik politikasında bir değişim olmadığını belirtilen açıklamada, "Köklü bir göç geleneğine sahip ve tarihin her döneminde mazlumlara kucak açmış olan, neredeyse tüm dünyanın duyarsız kaldığı Suriye insani krizinde sorumluluk alıp, savaştan kaçan Suriyelilere kapısını açan ve 2011 yılından bu yana milyonlarca Suriyeliye misafirperverlik gösteren dost ülke Türkiye'nin Suriyelilere yönelik politikasında bir değişim olmadığını görmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'deki Suriyelileri ilgilendiren tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı ve ülkemize dönünceye dek, Türkiye çatısı altında birlikte dostça, kardeşçe yaşama nifak ekmeye çalışanların karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

DHA