Suriye Milli Ordusu Resulayn’da mühimmat buldu
Suriye Milli Ordusu'nun Resulayn'da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.
Suriye Milli Ordusu'nun Resulayn'da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.
Alınan bilgiye göre, Resulayn'da SMO unsurları; 18 adet 120 mm havan, 7 adet 80 mm havan, 9 adet 60 mm havan, 65 adet EYP mühimmatı buldu. Havanların üzerinde herhangi bir yazı bulunmadığı ve yivsiz olduğundan Doğu bloku ülkelerine ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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