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Suriye, Münbiç'te terör örgütlerinin zorunlu askerlik uygulamasına karşın halk kepenklerini kapatarak, kararı protesto etti

Münbiç'te PKK/PYD terör örgütlerince uygulama kararı alınan "zorunlu askerlik" , halk nezdinde büyük bir protesto ile karşılandı.

Suriye, Münbiç'te terör örgütlerinin zorunlu askerlik uygulamasına karşın halk kepenklerini kapatarak, kararı protesto etti

Suriye, Münbiç'te terör örgütü olan PKK/PYD tarafından zorunlu askerlik uygulaması kararı alındı. Karara karşı çıkan halk kepenkleri kapattı ve durumu protesto etti. 

2016 yılından itibaren bölge terör örgütlerinin baskı ve zorbalıklarına maruz kalan Münbiç halkı, çocuklarının zorla askerlik yapmasını istemiyor. 

Bu sebeple yüzde 99’u Arap olan Münbiç’teki siviller, kız ve erkek çocuklarını zorla askere almak için alıkoyan örgütü, dükkanlarını kapatarak protesto etti. 

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri zorla askere alarak, terör faaliyetlerine sivilleri ortak etmeye çalışıyor.

YPG/PKK, işgalinde olan Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de kız ve erkek çocuklarını zorunlu askerlik uygulamalarına tabi tutuyor.

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