Suriye Ordusu, Halep’in kontrolünü ele geçirdi
Rusya destekli Suriye Ordusu'nun Halep'in kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Reuters’in Suriye Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberine göre, Rusya destekli Suriye Ordusu, Halep’in kontrolünü ele geçirdi. Esad rejiminin saldırıları sonucu bölgedeki muhalif grupların çekildiği belirtildi.
Haberde, gün boyunca Rusya’nın havadan, İran destekli grupların ise karadan muhaliflere yönelik yoğun saldırı düzenledikleri belirtildi.
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