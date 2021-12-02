Suriye Parlamentosu'ndan skandal Hatay bildirisi! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç "Her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azmine sahibiz!"

Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında bir bildiri yayınladı. Skandal açıklamaların yer aldığı bildiride “Hatay’ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı” ifadeleri yer aldı.

Hatay'ın anavatana katılışının üzerinden 82 yıl geçti. Konuyla ilgi Esad rejimindeki Suriye Halk Meclisi ise yayınladığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef aldı.

Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Açıklamada, “Hatay’ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı” belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2’nci Dünya Savaşı’nda Türkiye’yle müttefiklik kurmak için Hatay’ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.

SC-46, 2 Aralık 2021, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Şam Rejiminin Sözde Halk Meclisinin bir Açıklaması Hakkındaki Soruya Cevabı;

Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.

Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir.