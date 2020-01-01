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Suriye rejimi İdlib’i vurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'de bir okulu füze ile hedef aldığını, saldırıda 5 çocuk ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi.

Suriye rejimi İdlib’i vurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'de bir okulu füze ile hedef aldığını, saldırıda 5 çocuk ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Suriye rejiminin İdlib'in Sarmin bölgesinde bir okulu deprem füzesi ile hedef aldığı, rejimin saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, çok sayıda da sivilin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İHA




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