Suriye rejimi muhalifleri DEAŞ’la çatıştırıp zayıflattıktan sonra saldırıya geçiyor

Suriye rejimi, terör örgütü DEAŞ'ı kullanarak muhalifleri zayıflatmaya çalışıyor.

Suriye rejimi, 2018'de Deyruzzur'da ABD'nin desteklediği PYD ve YPG'nin önünde sıkışan 400 DEAŞ elemanına koridor açarak, Türkiye-Rusya ve İran arasında varılan anlaşma sonucu çatışmaların engellendiği bölgelerin karşısına yerleşmelerini sağladı. Suriye rejimi, Şam civarındaki Doğu Guta'dan çıkarılmalarının ardından İdlib'e gelen ve ellerinden ağır silahlarının alınmasıyla savunmasız kalan muhaliflerin karşısına yine DEAŞ'lı teröristleri dikti. Suriye rejimi, son 2 yılda DEAŞ mensuplarının muhaliflerin bulunduğu gerginliğin azaltıldığı bölgelere girmesini sağladı.

Suriye rejimi, DEAŞ'la ilk anlaşmasını İran destekli Lübnan kaynaklı Hizbullah aracılığıyla Ağustos 2017'de gerçekleştirdi. Başka bir anlaşma da rejimin elindeki Hama'nın kırsalında sıkışan DEAŞ'la yapıldı. Rejim, kuşatma altındaki bölgedeki DEAŞ mensuplarının teslim olacağı açıkladı. Rejim medyası, DEAŞ'ın Hama'da tamamen yenildiğini açıkladı. Eylül ayında yapılan anlaşmaya göre 13 kilometrelik bir koridor açarak Hama'daki DEAŞ unsurlarını 200 kilometre uzaktaki DEAŞ'ın elinde bulunan Deyruzzur'a nakledecek olan rejim, bunun yerine DEAŞ militanlarını Hama'nın birkaç mil ötesine muhalif güçlerin karşısına yerleştirdi. Ekim 2017 ile Ocak 2018 arasında DEAŞ ve Esat rejimi muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib'e saldırmayı sürdürdü. Esat rejimi bu saldırılarda Şam ile Halep'i birleştiren yolu kontrol altına aldı. Suriye'nin İdlib'e girişi batı basınında geniş yer bulurken, DEAŞ'ın saldırıları gözardı edildi. Ekim ve Şubat ayları arasında Hama'nın doğusu ve güneydoğusu arasında muhasara altında bulunan DEAŞ'ın sığınakları boşaltılarak Hama'nın kuzeydoğusundaki daha geniş bir bölgeye nakledildi. Hama anlaşmasından 4 ay sonra DEAŞ'lı teröristler rejimin elindeki bölgelere sızmaya başladı. Muhaliflerin dikkate alınmayan şikâyetinden bir ay sonra DEAŞ unsurları bölgenin yakınındaki Sweida'da katliam başlattı. Ellerinden ağır silahlar alınan muhaliflerin üzerine yürüyen rejim güçleri, Hizbullah aracılığıyla ağır silahları bölgeye sokmaya başladı.

Kaynak: İHA