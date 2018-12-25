Suriye: “Şam yakınlarında füze saldırısı püskürtüldü”

ŞAM (İHA) – Suriye'de başkent Şam yakınlarında hava savunma sistemlerinin füze saldırısını püskürttüğü belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'dan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Şam yakınlarında füze tespit ettiği, savunma sistemlerinin füzeleri havada imha ettiği aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde de hava savunma sistemlerinin füzeleri imha ettiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: İHA