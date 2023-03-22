Suriye Savunma Bakanlığı duyurdu: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi"

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Halep Havalimanı ve çevresindeki bölgelere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Melahat Ersoy
Editör
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Suriye Savunma Bakanlığı duyurdu: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi"

İsrail, bir ay içinde Suriye’ye ikinci kez hava saldırısı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin yerel saatle 03.55 sıralarında Halep Havalimanı ile çevresine çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenlediği ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

FÜZE SALDIRISI NEDENİYLE HAVALİMANI FAALİYETLERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Suriye hava savunma sistemlerinin füze atılmasının ardından devreye girdiği ifade edildi. İsrail Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin bir açıklama yapmazken, yaralı ve can kaybı ise bildirilmedi. Suriye Savunma Bakanlığı, 7 Mart’ta Halep Havalimanı'nın İsrail'in füze saldırısı nedeniyle faaliyetlerini kısa bir süre için askıya aldığını açıklamıştı.

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