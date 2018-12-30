İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Suriye sınırına 'fırtına obüs' sevkiyatı

Suriye sınırına 'fırtına obüs' sevkiyatı

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına 'fırtına obüs' sevkiyatı

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan çok sayıda fırtına obüsünü taşıyan askeri konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Karkamış'tan Suriye'nin Cerablus ilçesine gideceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.