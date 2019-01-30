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Suriye sınırına komando sevkiyatı

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri, Kilis istikametine hareket etti.

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri, Kilis istikametine hareket etti.

Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis karayoluna doğru ilerledi.

Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı.

Kaynak: İHA

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