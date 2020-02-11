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Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- Suriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- Suriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandoların bulunduğu, mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı- Suriye sınır hattına geçti. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Kaynak: DHA




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