Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- Suriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- Suriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandoların bulunduğu, mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı- Suriye sınır hattına geçti. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Kaynak: DHA
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