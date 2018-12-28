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Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

HATAY'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirildi.

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

HATAY'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirildi.

Hatay'dan yola çıkarılan tank ve fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Konvoyun Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından geçirilerek, Cerablus'a götürüleceği belirtildi.

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DHA

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