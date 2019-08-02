Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı. Jandarma tarafından sorgusu tamamlanan E.T. isimli terörist, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA