Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi
ANKARA (AA) - Kilis'te, Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:"Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut...
ANKARA (AA) - Kilis'te, Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında tespit ettikleri 12 adet M-14 anti personel mayını imha edildi."
Kaynak: AA
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