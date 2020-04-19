İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

ANKARA (AA) - Kilis'te, Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:"Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut...

Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

ANKARA (AA) - Kilis'te, Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında tespit ettikleri 12 adet M-14 anti personel mayını imha edildi."

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT